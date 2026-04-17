NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年4月15日付で、ISS（国際宇宙ステーション）への7回目のPAM（Private Astronaut Mission＝民間宇宙飛行士ミッション）を担当する企業として、アメリカ企業のVoyager Technologies（ボイジャー・テクノロジーズ、旧Voyager Space）を選定したと発表しました。VoyagerがNASAのPAMに選定されるのは今回が初めてです。これまでに4回のPAMを実施した実績があって第5回にも選定されたAxiom Space（アク