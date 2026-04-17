30試合以上の連続出塁、30回以上の連続無自責投球、ともに記録したのは米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利し、先発した大谷翔平投手が今季2勝目を挙げた。大谷はこの試合、指名打者を兼ねず投手に専念した。13日（同14日）の試合で右肩付近に死球を受けた影響によるものだったが、投球では6回を投げ2安打1失点、10奪三振。直球は最速100.4マイル（約161.6キロ）を記録し、時にフォ