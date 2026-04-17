30試合以上の連続出塁、30回以上の連続無自責投球、ともに記録したのは

米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利し、先発した大谷翔平投手が今季2勝目を挙げた。

大谷はこの試合、指名打者を兼ねず投手に専念した。13日（同14日）の試合で右肩付近に死球を受けた影響によるものだったが、投球では6回を投げ2安打1失点、10奪三振。直球は最速100.4マイル（約161.6キロ）を記録し、時にフォームを変えて打者のタイミングをずらすシーンもあった。ただ5回にメレンデスに適時二塁打を浴び、昨季から続いていた連続無自責イニングは32回2/3でストップした。

試合後、米データ分析企業「オプタスタッツ」は公式Xで「ショウヘイ・オオタニは48試合連続出塁を継続中だ。さらに今晩、連続無自責点イニングが32回2/3で途絶えた」と紹介した。さらに「1913年に自責点が公式記録となって以来、30試合以上の連続出塁と30イニング以上の無自責点を記録しているのは、他にベーブ・ルースだけだ」と続けた。

投打二刀流で知られる2人のスーパースターの記録には、日米のファンから驚きの声が並んだ。

「ハンパねーわ」

「なんだろ泣けてくる 大谷翔平とベーブ・ルースに感謝だ」

「毎年何かしらの記録を作らないと気が済まない漢」

「リアルタイムの伝説」

「比較対象がべーブルースしかいなくて草」

「ここまで似てると逆に怖すぎる」

「ベーブ・ルースがオオタニのプレーを見たら、間違いなく称賛していただろう」

「オオタニとルースの比較はやめよう。ルースが二刀流だったのは2年間だけだろ？」

「ドジャースファンは今季に感謝するべきだ！ 真の偉大さを目撃しているからね」

「これは……ちょっと次元が違うな」

また「オオタニがMLB最高でヨキッチがN BA最高。3つの米国ビッグスポーツで米国人が最高なのは一つだけ。しかもその理由は、他の国がプレーしていないからかよ」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）