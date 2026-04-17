ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24、木下グループ）と木原龍一（33、木下グループ）が17日、自身のSNSで引退することを発表した。SNSを通じ、木原と三浦は連名で「この度、三浦璃来と、木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告した。今後は「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいこと