名古屋の玄関口が、リニア中央新幹線時代を見据えて劇的に生まれ変わります。名古屋市は2026年4月、名古屋駅東側（桜通口側）駅前広場の最新デザイン計画を公表しました。今回の計画の目玉は、かつてのシンボルであったモニュメント「飛翔」の跡地まで広場を拡大し、圧倒的な開放感を備えた歩行者空間を創出することです。さらに、新幹線・JR各線から名鉄・近鉄・地下鉄への乗り換え利便性を極限まで高める動線の再構築も含まれて