ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』が、4月28日午後10時より放送を開始する。 （関連：【画像あり】ハイスペ男性と30日の婚活プログラムに臨む女性参加者） 本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の女性3人が、30日後に結婚式が迫るタイムリミットの中で結婚相手を見つける“期限付き婚活プログラム”の模様を追う婚活リアリティーショー。 女性3人は限られ