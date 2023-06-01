ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』が、4月28日午後10時より放送を開始する。

（関連：【画像あり】ハイスペ男性と30日の婚活プログラムに臨む女性参加者）

本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の女性3人が、30日後に結婚式が迫るタイムリミットの中で結婚相手を見つける“期限付き婚活プログラム”の模様を追う婚活リアリティーショー。

女性3人は限られた情報を頼りに会いたい男性1人を選択し、デートを経て翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択。この究極の選択を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。なお、婚活の舞台は都会の絶景を望むペントハウスで、3人それぞれの専用クローゼットや専属ヘアメイクも用意されている。

参加女性は、経営者の中野綾香（あやか）、現役アナウンサーの西澤由夏（ゆか）、モデルの徳本夏恵（なつえ）の3人。結婚相手候補として集結した男性陣は総勢30人で、平均年収は2,000万円超え。年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家などの富裕層が名を連ねる。

また、成婚率80％の恋愛・婚活アドバイザーである植草美幸氏も登場。女性3人との面談やアドバイスに加え、男性全員とも面談を実施し、一人ひとりの性格や個性を見抜きながらサポートしていく。さらに、女性3人のプライベートでの友人や家族なども登場。第三者による結婚相手の見極めやアドバイスも展開の鍵を握るようだ。

番組MCには、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄の4人が就任した。高橋は「めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる」、夏菜は「とても勉強になる。みんなでワイワイ見てほしい」、森は「男性のレベルがすごい高い！ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子どもの悩みなど共感できる部分が多かった」とコメント。婚活・恋愛リアリティーショーのMC初挑戦となる荒川は「本気で人間として向き合わせていただいた」と語った。

なお、初回放送に先駆けて4月21日（火）正午には、プログラム開始前の女性3人の心境や植草氏との個別面談の様子を届ける先行映像が公開される。

■MC陣のコメント

サバンナ・高橋茂雄（MC）めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる。「30日間で結婚するってどんな心境なんやろ！？」って思いながら見てたんですけど、30日しかないから1つ1つの決断が重いし、後悔もあるし…。「ここまできて、こんな目まぐるしい展開なかなかないな！」って思います。ぜひ皆さんも、ドキドキしながら見てほしいです。

夏菜（MC）「30歳を超えてきて…」みたいな女性たちのリアルな悩み、心の叫びみたいなものを、まだ結婚していない世の男性にもぜひ見ていただきたいですね。「どうやっていったらいいのか」とか、とても勉強になる婚活リアリティーショーだなって思いました。仲良い友達とかと一緒に、「ああでもない、こうでもない、あの人がいい、この人がいい！」とか言いながら、ポテチ片手に、コーラやお酒片手に、みんなでワイワイ見てほしいなって思います。

エルフ・荒川（MC）スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。番組自体の内容も、ゲーム性や設定が結構残酷なときがあるんですよ！どんどん人間の本性とか本質をしっかり見せていく“本質バラエティ”というか（笑）。勇気をもらったり、共感する部分もあったり、いろんな年齢の方が投影できるように思いました。自分は今年30歳になるんですけど、今見るのと、5年後見るのと、5年前見るのでは、（番組への）感想が違うんやろうなって、めっちゃ思うんですよ。だからみんなの意見が聞きたいし、みんなと喋りたいので、見てください！私、（本編を見て）1名にブチギレてしまったんですよ（笑）！どう放送されるか分からないですが…。本気で人間として向き合わせていただいて、ほんまに友達としてブチギレてもうた！みたいなところがあったので、それだけ心配です。

森香澄（MC）男性のレベルがすごい高い！そして最初、番組の企画を聞いた時は「女性が何人もの男性から選ぶ」「女性が選ぶから女性のほうが楽しい」みたいなイメージだったんですけど、実際は人生のことを考えながら毎日決断しなくちゃいけない重みがあって、決断の大切さを感じました。ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子どもの悩みなど共感できる部分が多かったです。すごくリアルな婚活リアリティーショーだなって思いました。

（文＝リアルサウンドテック編集部）