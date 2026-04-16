太陽系の巨大惑星である「木星」と「土星」は、多数の衛星を従えています。その総数は、直径数百m以上のものに限定しても数百個あると言われています。太陽系の小天体の発見報告を管轄する「小惑星センター（MPC）」は、2026年3月から4月にかけて配信した電子回報で、木星の衛星と土星の衛星がそれぞれ18個ずつ追加されたことを公表しました。これにより、木星の衛星の総数は115個、土星の衛星の総数は292個（※1）となり、木星は