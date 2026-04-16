ユーチューバー・ぷろたん（36）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・てんちむ（32）がゲスト出演し、もしされたら「離婚する」という夫の行動について語る場面があった。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏とてんちむは3月28日、双方のインスタグラムを通じて結婚を発表。1月30日に婚姻届を提出したといい、ネットをざわつかせた。そこでぷろたんから「“これをされたら離婚する”ってことはある?」