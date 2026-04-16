JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年4月16日、「革新的衛星技術実証4号機」として打ち上げられる8機の超小型衛星（CubeSat）について、打ち上げ日時が決定したことを発表しました。4月23日にニュージーランドから打ち上げ予定革新的衛星技術実証4号機は、大学・研究機関・民間企業などが開発したハードウェアに宇宙での実証の機会を提供する、JAXAの「革新的衛星技術実証プログラム」における4回目の実証機会です。公募テーマは2