ごはんがどんどん進む一品をサッと作れるレシピがあると助かりますよね。そこでピックアップしたのが「肉×キャベツ」のメインおかずレシピ5選！ 簡単に炒めたり煮たりするだけで、家族のテンションが上がるおかずを用意できます。今夜の晩ごはんに用意して、元気に盛り上がる食事を演出してみては？ 豚ミンチとキャベツの味噌炒め しょうが＆にんにくの香りで食欲倍増！ 豚バラ肉のポン照りキャベツ さっぱりポン酢味はお酒