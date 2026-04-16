市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす17日は朝までは晴れますが、日中は雲が広がるでしょう。18日・土曜日は晴れる予報に変わり、20日・月曜日にかけて晴れるでしょう。16日夜9時の予想天気図です。 小野：高気圧に覆われて、石川県内はあす17日の朝まで晴れます。夜の間に晴れるため、放射冷却現象が強まります。