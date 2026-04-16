市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす17日は朝までは晴れますが、日中は雲が広がるでしょう。18日・土曜日は晴れる予報に変わり、20日・月曜日にかけて晴れるでしょう。



16日夜9時の予想天気図です。

小野：

高気圧に覆われて、石川県内はあす17日の朝まで晴れます。夜の間に晴れるため、放射冷却現象が強まります。

小野：

あす17日になると、高気圧の中心が太平洋側に移り、石川県内は雲が多くなるでしょう。県内には高気圧からの南寄りの風、加えて上空の暖かい空気が入り、日中は気温が上がるでしょう。



あす17日の天気の移り変わりです。

小野：

晴れるのは朝だけです。朝の最低気温はひと桁、日中は20度以上で一日の気温差が大きいでしょう。



気象台の 週間予報です。

小野：

晴れの日が多く、雨マークは21日・火曜日だけです。気温は平年より高い日が多いでしょう。



気象台の 1か月予報です。

小野：

5月15日までの傾向です。気温は期間を通して平年より高いでしょう。雨量は、25日からの一週間が多くなりそうで、平均すると平年並みか多い見込みです。



市川：

あす17日は、朝と昼の気温差に注意しましょう。

