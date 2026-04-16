アストン初の量産ミド四輪スーパーカーアストン マーティン・ヴァルハラが、遂に完成した。生産は999台に制限され、既に200台ほどが納車済みだという。まだ空きはあるようだから、85万ポンド（約1億7850万円）を準備できるご希望者は、ディーラーを訪ねてみてはいかがだろう。【画像】未だかつてなく紛れもないヴァルハラ競合の849テスタロッサとレヴエルトヴァルキリーも全148枚ヴァルハラは、同社初の量産ミドシップ・ス