◇セ・リーグ中日2―5広島（2026年4月15日バンテリンD）中日は2年連続の開幕から6カード連続勝ち越しなしで借金は今季ワーストタイの8に逆戻りした。井上監督が「あそこで追いつけば…」と唇をかんだのは、0―3の7回。代打・阿部の適時二塁打などで2点を返し、3月29日に1安打完封勝利を許した栗林を降板させたが、後が続かない。直後の8回に4番手・斎藤がモンテロに2ランを浴び、反撃ムードはしぼんだ。14日に左脚負傷