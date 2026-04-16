◇セ・リーグ広島5―2中日（2026年4月15日バンテリンD）愛知県出身の広島・栗林が先発で凱旋登板を果たし今季2勝目を挙げた。プロ初先発で1安打完封した中日との再戦で6回まで2安打投球。7回に先頭への四球から2点を失い、なおも1死二、三塁で救援を仰いだが、粘投が光った。「チームが連敗中だったので勝ちたい思いだけだった」。前回5日の阪神戦同様、チームが4連敗中での登板で“ストッパー役”を担い「連勝してい