◇パ・リーグ楽天3―2ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）2日続けて3―2。ソフトバンクを相手に連夜の「ロースコアの1点差」試合をものにした楽天は、辰己が攻守で活躍した。絶好調の3番打者は、1―1の5回2死一、三塁で決勝の右前適時打。「みんなでつないだチャンス。打てて良かった」と振り返った。先発の古謝は、8日の日本ハム戦で1安打1失点で完投しながら、打線の援護がなく黒星がついた。辰己は「前回