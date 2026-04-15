Official髭男dismが、新曲「スターダスト」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は、日曜劇場『GIFT』の主題歌を務め、藤原がドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした一曲で、作品に登場するすべての人の生き様にスポットライトをあて、メンバー4人の演奏が楽曲の核となるスケールの大きな重厚なロックバラード。今回公開されたミュージックビデオは、「Make Me Wonder」以来のタッグとなるmasaki watanabe氏が監督を務