京都府南丹市で11歳の男児が遺体で見つかった事件で、京都府警は15日夜、死体遺棄の疑いで父親の逮捕状を請求した。この事件は、3月23日、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが、父親が小学校付近まで送り届けたのを最後に行方が分からなくなり、13日午後、小学校から南西に2キロほど離れた山林で遺体で見つかった。司法解剖の結果、死亡したのは3月下旬ごろとみられ、死因は不詳だった。警察は明らかな刺し傷など遺体に大きな外