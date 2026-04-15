◇パ・リーグ楽天3―2ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）楽天は先発・古謝が6回1/3を4安打2失点と粘ってチームの勝利に貢献。チームは4連勝で首位・ソフトバンクに0・5ゲーム差に肉薄した。左腕は3回まで無安打無失点。しかし4回に先頭・近藤の中前打をきっかけに山川の適時打で失点。1点リードの7回も先頭・山川の四球から失点し、同点に追い付かれた。降板後、古謝は球団広報を通じて「やっぱり先頭