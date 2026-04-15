「にしたんクリニック」などを手がける、エクスコムグローバル西村誠司社長（55）が15日、自身のTikTokを更新。スポンサーを務める「STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」を観覧したことを報告した。「STARS ON ICE」にはミラノ・コルティナ冬季五輪（オリンピック）フィギュアスケート女子金メダリストのアリサ・リュウ（20）、ペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組、女子銀メダルの坂本花織（26）、銅メダ