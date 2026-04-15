「にしたんクリニック」などを手がける、エクスコムグローバル西村誠司社長（55）が15日、自身のTikTokを更新。スポンサーを務める「STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」を観覧したことを報告した。

「STARS ON ICE」にはミラノ・コルティナ冬季五輪（オリンピック）フィギュアスケート女子金メダリストのアリサ・リュウ（20）、ペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組、女子銀メダルの坂本花織（26）、銅メダルの中井亜美（17）らが集結。西村氏は「もう本当に本当に、今のフィギュア界のトップを担っているスケーターの方がたくさんおりまして」と感動した様子を見せた。

さらに西村氏は、中井の名をあげ「本当にかわいかったです。こんなポーズですかね」と中井の話題のポーズをまねた。

また、西川氏は荒川静香（44）が「イナバウアー」を披露したことに言及し「『〇〇だったら〇〇』みたいな、みんなが想像するのをもっていると強い」とマーケティング視点から絶賛し「多分僕以外もね、絶対みんな『イナバウアー』と思ったはずなんですよ」と推測した。

同様にアリサ・リウの髪形についても「アリサ・リュウイコールあの髪形、みたいなね。マーケターとしてね、企業の何かをやるにしても、すごく参考になる」と称賛した。

西村氏は動画の最後に「グランプリファイナルだったりとか、大きな大会とかもね、ぜひ観に行って応援したい」と語った。