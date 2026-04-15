外務省は、海外に住む邦人のＤＶ（配偶者や恋人からの暴力）に関する相談体制を強化する。現地の言葉が話せず相談をためらう人もいる中、日本語で対応できる専門スタッフにつなぎ、未然にトラブルを防ぐ狙いがある。すでに欧米など６か国で実施しているが、２０２６年度中にアジアに拡大する方針だ。在外公館が現地の支援団体に相談業務を委託する形を取り、専門的なカウンセリングやＤＶ関連の情報提供に日本語で対応する。現