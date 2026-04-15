【ミッキーマウス 3in1 モデル 30cm】 8月 発売予定 価格：8,580円 マルカは4月15日、16日に開催しているおもちゃビジネスフェアにて、「ミッキーマウス 3in1 モデル 30cm」と「ドナルドダック 3in1 モデル 30cm」を出展している。「ミッキーマウス」は8月発売、「ドナルドダック」は参考出品で、価格はどちらも8,580円。 本製品はSlubanが製造するもの。プ