京都府南丹市の山林で見つかった遺体が、3月23日から行方不明になっている11歳の男子児童であることが分かった。南丹市では、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが3月23日から行方不明になり、警察官などのべ約1000人が捜索にあたっていた。これまでの捜索で通学用カバンや、安達さんのものとみられる靴が見つかり、13日午後には、小学校から南西に2キロほど離れた山林であおむけに倒れた状態の遺体が見つかった。遺体が見つかっ