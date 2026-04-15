中東情勢の影響が国内の建設現場でも拡大し始めた。ナフサ（粗製ガソリン）由来のシンナーを中心に、資材の品薄や価格高騰に直面する塗装業界団体は１４日、政府に支援を求める要望書を提出した。中長期化すれば、住宅建設やインフラ整備の遅れに波及しかねない「危機的な状況」としている。（田辺研吾、下里雅臣）「発表と乖離」「政府発表と現場のサプライチェーン（供給網）には大きな乖離（かいり）が生じている」。日本塗