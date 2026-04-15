現役の看護師でもあるグラドル・真田まこと10日、自身のInstagramを更新し、ビキニ姿で海辺に佇む姿を公開し、ファンを喜ばせている。【写真】現役看護師グラドル・真田まこと、キュートな姿かわいいテニスウェアにグラマラスな水着姿も（全10枚）現役の看護師兼グラビアアイドルという二足のわらじを履いている真田まこと。デビューのきっかけは2019年、ドキュメントバラエティ番組『家、ついて行ってイイですか?』（テレビ