167cm現役の看護師グラドル31歳、ビーチで眩しすぎる美スタイルに絶賛の声！
現役の看護師でもあるグラドル・真田まこと10日、自身のInstagramを更新し、ビキニ姿で海辺に佇む姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】現役看護師グラドル・真田まこと、キュートな姿 かわいいテニスウェアにグラマラスな水着姿も（全10枚）
現役の看護師兼グラビアアイドルという二足のわらじを履いている真田まこと。デビューのきっかけは2019年、ドキュメントバラエティ番組『家、ついて行ってイイですか?』（テレビ東京）の取材を受けたことをきっかけに、その後スカウトされ、グラビアアイドルの道に進む。これまでに14枚のDVDをリリースし、昨年11月には1st写真集『スペルバウンド』を上梓した。
そんな真田は「夏もリリイベももうすぐそこに!!」「明日、4月11日は秋葉原ソフマップでお待ちしてます！！とつづりながら、レモンイエローの爽やかなビキニ姿を公開。
コメント欄には「最高すぎるボディです」「水着似合ってて可愛くセクシーで素敵ですね」「黄色ビキニ巨乳美女まことちゃん可愛い過ぎる」「My Sunshine」といった絶賛が相次いで書き込まれている。
引用：「真田まこと」Instagram（＠sanada_mkt）
【写真】現役看護師グラドル・真田まこと、キュートな姿 かわいいテニスウェアにグラマラスな水着姿も（全10枚）
現役の看護師兼グラビアアイドルという二足のわらじを履いている真田まこと。デビューのきっかけは2019年、ドキュメントバラエティ番組『家、ついて行ってイイですか?』（テレビ東京）の取材を受けたことをきっかけに、その後スカウトされ、グラビアアイドルの道に進む。これまでに14枚のDVDをリリースし、昨年11月には1st写真集『スペルバウンド』を上梓した。
コメント欄には「最高すぎるボディです」「水着似合ってて可愛くセクシーで素敵ですね」「黄色ビキニ巨乳美女まことちゃん可愛い過ぎる」「My Sunshine」といった絶賛が相次いで書き込まれている。
引用：「真田まこと」Instagram（＠sanada_mkt）