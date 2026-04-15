◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神(14日、甲子園球場)

この日、同点で迎えた9回にレフトへの決勝点タイムリーを放つ活躍を見せた松本剛選手が、試合後に移籍後初のお立ち台で喜びを語りました。

序盤は投手戦、終盤にはスコアが動く緊迫した接戦となったこの試合。松本選手は「則本さんが素晴らしいピッチングをしていたので、なんとか勝ちたいと思って打席に立った」と決勝タイムリーを放った打席での心境をコメントしました。

また松本選手は「ランナーを返すことだけを意識して打席に入った」といい、決勝打については「開幕していい成績を残せていなかったので、やっとジャイアンツの一員になれたのかなと思う」と移籍後初のお立ち台に喜びをあらわにしました。

巨人は松本選手が幼少期からあこがれていた球団。さらに阪神との伝統の一戦での活躍に「この甲子園の雰囲気は、両ファンともにいい雰囲気。やっていて楽しくて、そんな中で初ヒーローをできて、すごく幸せ」と再び喜びを言葉にしました。

最後には「 ジャイアン ツ一年目の 松本剛 です」と 自己紹介 する一幕も。「皆さんに顔と名前を覚えていただけるように、精一杯頑張りたいと思いますので、熱いご声援をよろしくお願いします」とスタンドのファンへメッセージを送りました。