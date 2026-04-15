現地４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールと前回王者のパリ・サンジェルマンが前者の本拠地アンフィールドで激突した。第１レグを２−０で勝利したパリSGが開始３分にチャンスを作る。敵陣ボックス手前の左寄りからクバラツヘリアが狙い澄ましたミドルを放つも、GKママルダシュビリにセーブされる。さらに17分にはスローインの流れからゴール前