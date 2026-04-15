激しい攻防を見せた前半はスコアレス。リバプールは好機をモノにできず、パリSGが２戦合計２点リードで後半へ。互いに負傷者が出るアクシデントも【CL準々決勝・第２レグ】

激しい攻防を見せた前半はスコアレス。リバプールは好機をモノにできず、パリSGが２戦合計２点リードで後半へ。互いに負傷者が出るアクシデントも【CL準々決勝・第２レグ】