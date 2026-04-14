出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。4月11日（土）の放送では、ホランが“屈辱的な要求”に激しく抗議し、スタジオに怒号を響かせる場面があった。【映像】ホラン千秋、大先輩から“恥ずかしいポーズ”要求されブチギレ！「デジタルタトゥーしたくない！」この日は、多くの人を悩ませる「花粉症対策」を特集。話題になっている花粉症対策を5つピックアップ