日本橋高島屋＝2024年、東京都中央区大手百貨店2社の2026年2月期連結決算が14日、出そろった。高島屋は転換社債に関する特別損失が響き、5年ぶりに純損益が赤字に転落した。大丸松坂屋百貨店などを運営するJ・フロントリテイリングも減益となった。2社ともに中国からのインバウンド（訪日客）の減少が業績の重荷となった。高島屋の純損益は81億円の赤字（前期は395億円の黒字）だった。国内百貨店事業では訪日客消費について、