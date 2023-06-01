来日しているアメリカのベッセント財務長官は12日、高市総理大臣や片山財務大臣と会談し、金融市場の動向などについて意見を交わしました。笑顔で握手を交わす高市総理大臣とアメリカのベッセント財務長官。会談は午後4時ごろから約15分間行われ、片山財務大臣も同席しました。ベッセント長官は会談でトランプ大統領の中国訪問に言及し、日米同盟の重要性を強調。また、日米戦略投資や重要鉱物など幅広い分野で意見を交わしました