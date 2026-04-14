「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、８回２安打無失点の好投を見せたジャスティン・ロブレスキー投手について「本当に素晴らしい投球だった」と絶賛。その上で完封を狙わせなかった理由について「彼の健康を最優先に考えた」と説明した。立ち上がりから安定感抜群だった左腕。五回１死まで完全投球を見せ、安打を浴びた直後も併殺打で切り抜けた。七回まで打者２