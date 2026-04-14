「新型車両700形 就役記念乗車券」表紙イメージ江ノ島電鉄は、4月19日から、「新型車両700形 就役記念乗車券」を数量限定で発売する。台紙や乗車券には、就役記念ならではの製造工程や外観、車内を収めた写真や形式図を掲載し、700形の魅力を感じていただける内容となっている。また、硬券仕様の記念乗車券を3枚セットした。700形の就役という節目を、手元に残るかたちで楽しめる記念商品になっている。「新型車両700形 就役記念乗