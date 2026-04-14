江ノ島電鉄は、4月19日から、「新型車両700形 就役記念乗車券」を数量限定で発売する。

台紙や乗車券には、就役記念ならではの製造工程や外観、車内を収めた写真や形式図を掲載し、700形の魅力を感じていただける内容となっている。また、硬券仕様の記念乗車券を3枚セットした。700形の就役という節目を、手元に残るかたちで楽しめる記念商品になっている。



「新型車両700形 就役記念乗車券」中面イメージ

「新型車両700形 就役記念乗車券」の商品内容は、「D型硬券記念乗車券」3枚セット（藤沢駅、七里ヶ浜駅、鎌倉駅）で、乗車券サイズは縦30mm×横88mm（D型）、台紙サイズは縦148.5mm×横210mm（展開サイズ：縦297mm×横210mm）となる。有効期間は4月19日から10月31日（土）まで。この期間内で1回限り有効。乗車券にはシリアルナンバーが入る。通信販売分にシリアルナンバー「1〜300」「601〜800」を割り当てる。駅販売・通信販売ともに、番号を選ぶことはできない。販売枚数は2000枚限定で、1回の購入は5枚まで。売り切れ次第発売を終了する。

［小売価格］700円（税込）

［発売日］4月19日（日）

江ノ島電鉄＝https://www.enoden.co.jp