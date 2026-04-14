インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、好きなパンを募る「パンの種類」ランキングを投票で募っています。2026年4月13日時点で集まった1万83票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《パン》もランクイン？TOP10を見る！3位は「カレーパン」でした。回答者からは「サクサクで、カリカリで、中はふわふわ。熱々のカレーが入っていて最高」「単体