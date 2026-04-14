人気YouTuberのヒカルさんが、2026年4月6日に公式YouTubeチャンネルを更新。「丸一日の大手術...300万円かけて歯を総入れ替えしてきました【ブラックフィルム治療】」と題して、手術前後の様子を公開した。「人工的じゃないのがすごい」動画の冒頭でヒカルさんは、「歯を全部変えちゃいます」と宣言。4年に及ぶ歯科矯正を終え、現在はホワイトニングなどをして完ぺきな状態だと思っていたという。しかし、ある歯科医から「とある技