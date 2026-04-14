人気YouTuberのヒカルさんが、2026年4月6日に公式YouTubeチャンネルを更新。「丸一日の大手術...300万円かけて歯を総入れ替えしてきました【ブラックフィルム治療】」と題して、手術前後の様子を公開した。

「人工的じゃないのがすごい」

動画の冒頭でヒカルさんは、「歯を全部変えちゃいます」と宣言。4年に及ぶ歯科矯正を終え、現在はホワイトニングなどをして完ぺきな状態だと思っていたという。しかし、ある歯科医から「とある技術を日本で広めたい」という話を聞き、やってみたいと思ったそうだ。

今回の手術は、韓国で開発され、今人気となっている「ブラックフィルム」というもの。歯を一切削らずに、上からきれいな歯を貼るそうだ。フィルムは違和感がなく薄いもので、特殊なレーザーを当てれば、フィルムが容易に外れることもメリットなのだと語った。かかる費用は歯1本あたり約20万円、すべての歯で約300〜400万円と高額だが、セラミックよりもこちらを選んだと話した。

手術にかかるのは合計2日間。1日目はカウンセリングに1〜2時間かかり、2日目は6〜7時間ほどかけて、フィルムが歯に合っているかどうかを確認しながら長時間の手術になるそうだ。まだ日本には浸透しておらず、施術ができる歯科医は3人ほどなのだという。

施術後、ヒカルさんは「違和感ゼロやもん」「普通にビビったな」「ここ最近使った買い物で一番よかった」と感想を語った。さらに、周囲から「何したの？」「人工的じゃないのがすごい」と言われることが多かったという。1か月経った後も、何の不備もないという。

コメント欄では、「実際にやってみてよかったことを教えてくれるのありがたい」「施術してから笑顔が増えた気がする」「歯を削らないなら安心」といった感想が寄せられた。