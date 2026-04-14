◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）メッツの千賀滉大投手が１３日（日本時間１４日）、敵地・ドジャース戦を前にドジャース・山本由伸投手や昨季まで同僚だったディアス投手らと談笑した。山本があいさつに出向くと、千賀は笑顔でガッチリ握手。ディアスとはフェンスに座り込み、談笑するなどリラックスした雰囲気をのぞかせた。千賀は３月３１日の敵地カージナ