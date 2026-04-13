住宅ローンを変動金利で組んだ直後は、金利が上がったときの返済額が気になる方が多いはずです。特に、3000万円といった借入額が大きい場合は、わずかな金利上昇でも家計への影響が無視できません。一方で、返済額の増え方は単純ではなく、返済方式や見直しの仕組みによって差が出ます。 そこで本記事では、金利が0.25％上がった場合の毎月返済額の目安と、確認しておきたいポイントを整理します。 3000万円