〈「法律がなければぶっ殺してやる」10歳少年に殺意を向ける中年男性も⋯“平和に暮らしたいだけ”のクルド人親子を襲った『邪悪な日本人』〉から続く「あのおじさんがやってきて、ナイフでぼくを刺し殺したんだ」【衝撃画像】「ぶっ殺してやる」子供を殴る日本人の中年男性【これでいいのか】日本人男性から襲われた10歳の少年は心に深い傷を負い、外出もできない状態に。それでも家族は引っ越すことすら許されない。差別