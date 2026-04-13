明石家さんまによる人気バラエティ番組『ホンマでっか!? TV』（フジテレビ系）の総合演出を務める名物スタッフ・玉野鼓太郎氏が、2026年3月いっぱいで電撃退社していたと「スポニチアネックス」が報じた。「玉野さんは、2012年にフジテレビに入社。2018年3月に終了した “めちゃイケ” こと『めちゃ×2イケてるッ!』を手がけた片岡飛鳥さんの “弟子” として知られ、憧れだったさんまさんの番組である『ホンマでっか!?TV』のデ