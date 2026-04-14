小嶋陽菜 公式YouTubeチャンネルよりReal Sound

小嶋陽菜がYouTubeで春のおでかけコーデを公開「もう眼福でしかない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 小嶋陽菜が10日、YouTubeチャンネルで春のおでかけコーデを公開した
  • ベビーブルーのカラードレスにホワイト系の小物を合わせて華やかなコーデ
  • 「もう眼福でしかない」「可愛いすぎる女神様」などの反響が寄せられた
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