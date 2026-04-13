他人のSNSに嫉妬して自己嫌悪。「嫉妬は悪くない」と話す夫の考えは？▶▶この作品を最初から読む仕事のミスを認めることを躊躇したり、苦手な人にモヤモヤを抱えたり、他人の幸せそうなSNS投稿に嫉妬したり…。ふと嫌な出来事があると最終的には自分を責め、負のスパイラルに陥ってしまうことってありますよね。でも、目の前の出来事を違った視点で見てみると、意外と気持ちが楽になることも！ そのヒントをくれるのが