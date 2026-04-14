元埼玉県警捜査１課刑事の佐々木成三氏が１４日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した。１３日、行方不明となっていた京都府南丹市で園部小の安達結希さん（１１）とみられる遺体を同所の山林で発見。死後、相当の期間が経っているとみられる。また結希さんの行方不明時の服装と似ており、靴ははいていなかった。前日には別の場所で、結希さんがはいていたとみられる靴が見つかっていた。佐々木氏は捜査