トッテナム・ホットスパーのアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロは今季中の復帰は厳しい模様だ。プレミアリーグ第32節が12日に行われ、トッテナム・ホットスパーはサンダーランドと対戦。デ・ゼルビ監督就任後初戦となったが、0−1で敗れ、リーグ戦は14試合未勝利となり、降格圏脱出とはならなかった。さらに、この試合ではキャプテンを務めるロメロが、後半半ばに相手FWブライアン・ブロビーに後ろからプッシングされ