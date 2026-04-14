ドジャースの大谷翔平（31）が、メジャーで日本人選手最長となる44試合連続出塁記録を達成。2009年に当時マリナーズのイチローが打ち立てた記録を17年ぶりに塗り替えたことで沸いている。侍ジャパンまさかの準々決勝敗退で…WBC独占配信Netflix“解約祭り”の大誤算そんな大谷だが、日本の地上波テレビで米メジャーデビュー後に出演したのはNHKだけ。何としても出演してもらいたい日本の各民放キー局では、争奪戦が続いている