長年、人気住宅地として支持されてきた東京・自由が丘で、初となる本格的な再開発が進んでいる。東急東横線・大井町線「自由が丘」駅の正面口に、新たな複合施設が今秋開業する予定だ。かつて自由が丘は、雑貨店やスイーツ店といった個人店が集積する“おしゃれな街”の象徴だった。代官山と並び、多くの女性客を引きつけてきたが、近年はトレンドの発信地が渋谷や下北沢へ移行し、その存在感は相対的に低下している。では今回の再